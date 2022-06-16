Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина, – премьер Италии Драги
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться для того, чтобы достичь мира. И мы так или иначе не будем ничего делать не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, как его хочет Украина , и он должен быть продолжительным", - подчеркнул Драги.
Он отметил, что Италия полностью поддерживает расследование военных преступлений, будет способствовать этим расследованиям, а также будет оказывать помощь в восстановлении Украины.
"Результатом обстрелов стал ужас и испуганность (людей – ред.), но я слышал от людей и надежды. Эти надежды мы должны поддержать и помочь Украине отстроить свое будущее", - подчеркнул глава итальянского правительства.
Как сообщалось, 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис находятся в Украине. Европейские лидеры посетили Ирпень в Киевской области и провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским.