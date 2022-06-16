Франция будет усиливать военную поддержку Украины и предоставит лабораторию для анализа ДНК, - Макрон

Франция намерена продолжить финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, заявил президент Эмманюэль Макрон и анонсировал поставки дополнительных самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем усиливать военную поддержку", – сказал президент Франции на пресс-конференции в Киеве.

Макрон подчеркнул, что Франция с первых же дней неспровоцированной российской вооруженной агрессии выступила с инициативой и отправила специальных экспертов для расследования российских военных преступлений, которые не должны оставаться безнаказанными.

Президент Франции сообщил, что Украине будет передана мобильная лаборатория для анализа ДНК, являющаяся важным инструментом для сложной работы составления доказательств, чтобы международное правосудие выполнило свою работу.

"Европа с первого дня войны стала на сторону свободной и независимой Украины, на сторону международного права, защиту принципов, прописанных в Хартии ООН, которые Россия решила пренебречь абсолютно сознательным и ничем не спровоцированным способом... Украина может на нас рассчитывать", - подчеркнул. Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужен канал связи с Россией хотя бы по продовольственным вопросам, - Макрон