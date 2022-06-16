Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС может стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений XXI века.

"Главным проявлением нашей сильной и общей позиции может стать поддержка (со стороны европейских стран – ред) нашей интеграции в ЕС. Сам ход Европы доказал правильность положительного ответа на украинское стремление. Статус кандидата в члены ЕС может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века. Я верю, что это решение станет нашим сильным историческим успехом", - заявил Зеленский на совместном брифинге в Киеве с Шольцом, Макроном, Драги и Иоганнисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в Украине понимают, что путь в ЕС – это путь, а не один шаг.

"Но на этом пути должно быть начало. И мы готовы работать так, чтобы наше государство трансформировалось в полноправного члена ЕС. И украинцы уже заслужили право стать на этот путь и получить этот статус кандидата", - добавил он.

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