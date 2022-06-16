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В США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину

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В США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину
США продолжают оказывать военную помощь Украине. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что поставки оружия проводятся рекордными темпами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы работаем над этим (над поставкой оружия – ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что военную помощь Украине будут оказывать до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".

"Мы будем продолжать помогать вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Евгений Агро
    Скільки є, дякуємо за це. Зброї вже по факту багато надано нам. А профани, не розібравшись в темі, в цифрах, з влади, можуть собі дозволяти ось так, на рівному місці, критикувати і звинувачувти наших високоповажних західних партнерів і в своїх кабінетиках планьорки безумні влаштовують, як армії воювати і чим куди стріляти і куди везти. Війскові розберуться самі. Карще нехай сприяють (підносять військовим їжу та напої) проведенню і організції навчань і впроваждежнню зразків нових озброєнння у армію. Щоб їх ефективно використати. Профани - це навіть гірше, ніж диверсанти у владі.
  • jklpqrs
    Нет, пока еще не рекордная. Рекорды будут побиты, если юзика поставить на разгрузку. Вот тогда все будет исчезать с рекордной скоростью.
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