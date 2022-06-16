В США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину
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США продолжают оказывать военную помощь Украине. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что поставки оружия проводятся рекордными темпами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы работаем над этим (над поставкой оружия – ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.
Он также добавил, что военную помощь Украине будут оказывать до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".
"Мы будем продолжать помогать вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.