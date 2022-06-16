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Россия должна понять, что не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет Украине, - Шольц

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Россия должна понять, что не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет Украине, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"РФ должен понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет: не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы РФ отозвала свои войска, и чтобы она согласилась на мирные переговоры", – сказал Шольц.

Он отметил, что только Украина, ее президент, парламент и украинский народ могут решать, что для них важно.

"И мы можем договариваться о мире только в их понимании", – подчеркнул канцлер Германии.

Читайте: Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, - Шольц

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    "Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо."
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    Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
  • Ан Мур
    Про яке відкликання касапських військ, про які переговори, про який мир в зеліному розумінні він талдинить, якщо навіть Зеля не знає, що він хоче отримати в результаті цієї кацапо-української війни?
    Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...
  • Solsky Wasyl
    а коли вже зрозуміють, після всього того, що сталося, рф взагалі не має права озвучувати про якісь хотілки, вимоги у рф, а коли вже з рф будете вимогати?
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