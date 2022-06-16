В результате встречи Зеленского с Макроном, Драги и Шольцем достигнуто 5 результатов, - Кулеба
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Фейсбуке.
Первым результатом переговоров глава украинской дипломатии назвал то, что гости получили полные пакеты наработок группы Андрея Ермака - Майкла Макфола по поводу дальнейших санкций: "Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут".
Следующий – относительно оружия. По словам министра, в ходе переговоров были некоторые новые полезные объявления, а также Президент Зеленский объяснил на цифрах, почему нужно больше оружия и чаще. "Гости услышали", – отметил министр.
Говоря о стремлении Украины получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, Кулеба подчеркнул, что по сравнению даже с началом недели мы сегодня стали ближе к получению такого статуса.
"Гостям благодарности. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, поэтому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат", - отметил глава МИД.
Еще одним результатом, по словам Кулебы, стало то, что все гости согласились, что россияне нельзя доверять в вопросе экспорта зерна. "Надо работать через ООН и четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. На эту тему тоже действия скоординировали", - добавил глава украинской дипломатии.
В заключение министр акцентировал, что во время переговоров гости не принуждали, не склоняли, не давили и не ограничивали. "Украина должна выиграть эту войну" - показательны слова Макрона, резюмировал Кулеба.