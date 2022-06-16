Новости • Агрессия России против Украины, Война

Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине штурмовых самолетов и танков

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Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине штурмовых самолетов и танков
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорятся не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки, чтобы избежать втягивания в войну с Россией.

Об этом Макрон заявил во время общения с украинскими журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки - было договорено не поставлять, и Президент Зеленский в курсе этой договоренности", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Arcam Alpha
    Лецеміри хренові
  • Ан Мур
    тим не менше, і літаки (навіть штурмовики), і танки (нехай ще совкового виробництва) Україна отримує.
    Проблема в тому, щоб отримати ******* натівське озброєння...
    Але зедебільна влада попросту не здатна переконати демократичне суспільство та тамтешню владу, що касапія як недокраїна має бути розвалена в друзки (по зразку совка в 1991-му); а для цього якраз і потрібна названа зброя. І не тільки названа...

    Був би Порох на місці - він би переконав....
  • Green sheet
    Боятся чтобы мы Москву не захватили. Ато потом кто будет платить миллиардные взятки европейским политикам
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