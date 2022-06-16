Завтра Еврокомиссия объявит выводы о статусе кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии

Выводы Европейской комиссии по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в Европейском союзе в пятницу объявят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Оливер Варгеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра утром Коллегия комиссаров соберется, чтобы обсудить мнения Комиссии по заявлениям Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС и Сообщения Комиссии о Конференции "Будущее Европы". После заседания Коллегии президент фон дер Ляйен и комиссар Варгеи проведут пресс-конференцию о мнениях Комиссии по заявкам Украины , Молдовы и Грузии на членство в ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

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