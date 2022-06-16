Местные власти могут организовывать обучение школьников в учреждениях культуры, - МОН
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Если школам не хватит помещений для обучения всех детей, местные власти должны предоставить другие помещения. В частности, школьников могут учить в учреждениях культуры, говорят в Министерстве образования и науки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Главного управления общего, среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко в эфире "Украинского радио".
"Органы местного самоуправления должны предоставить другие помещения, например, по договоренности с другими учреждениями культуры, которые тоже могли бы использоваться в образовательном процессе.
До 15 июля мы уже будем иметь полную картину, какова ситуация с сетью заведений общего и среднего образования к началу учебного года", – сказал Кононенко.