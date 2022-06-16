ЕСПЧ указал РФ обеспечить, чтобы смертный приговор военнопленному марокканцу в т.н. "ДНР" не был исполнен
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как говорится в сообщении ЕСПЧ, распространенном в четверг, решение было вынесено по делу "Саадун против России и Украины" (жалоба № 28944/22) в отношении гражданина Марокко, военнослужащего Вооруженных сил Украины, сдавшегося российским войскам во время недавних боевых действий и приговоренного к смертной казни в так называемой "Донецкой народной республике".
"Суд указал, в частности, правительству Российской Федерации, в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, что они должны обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителю, не был исполнен, обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь и лекарства", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд также указал правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителя.
9 июня так называемый суд в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины – марокканца Брагима Саадуна и двух британцев – Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Их "обвинили в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанного никем кроме РФ образования - ДНР". По информации СМИ, британцы и марокканец сдались в плен.