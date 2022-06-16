В течение 16 июня на восточном направлении уничтожены 26 оккупантов, 1 БТР и 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 16 июня, российские фашистские войска предприняли 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют: личного состава – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, состав из ГСМ – 1".