Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов

Вопрос возможного повторного вторжения с территории Беларуси находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, вчера было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное, в частности, данному вопросу. "Вчера президент собрал Ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все органы, которые к этому причастны, – что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы", - отметил Данилов, добавив, что "все это находится на контроле у президента".

Данилов сообщил, что по результату заседания было дано поручение соответствующим органам по проведению проверки состояния подготовки фортификационных сооружений в четырех областях. "Будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки – в случае, если будут повторные вызовы для нашей страны, - сказал он. - Все это отрабатывается каждый день".

Секретарь СНБО отметил, что "мы понимаем, что происходит в Беларуси, в РФ", проводится "очень много закрытой работы, о которой мы не отчитываемся обществу".

Читайте: Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ