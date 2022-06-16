Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
По словам секретаря СНБО, вчера было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное, в частности, данному вопросу. "Вчера президент собрал Ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все органы, которые к этому причастны, – что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы", - отметил Данилов, добавив, что "все это находится на контроле у президента".
Данилов сообщил, что по результату заседания было дано поручение соответствующим органам по проведению проверки состояния подготовки фортификационных сооружений в четырех областях. "Будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки – в случае, если будут повторные вызовы для нашей страны, - сказал он. - Все это отрабатывается каждый день".
Секретарь СНБО отметил, что "мы понимаем, что происходит в Беларуси, в РФ", проводится "очень много закрытой работы, о которой мы не отчитываемся обществу".