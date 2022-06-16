Новости • Война

Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов

17 80954
Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов
Вопрос возможного повторного вторжения с территории Беларуси находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, вчера было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное, в частности, данному вопросу. "Вчера президент собрал Ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все органы, которые к этому причастны, – что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы", - отметил Данилов, добавив, что "все это находится на контроле у президента".

Данилов сообщил, что по результату заседания было дано поручение соответствующим органам по проведению проверки состояния подготовки фортификационных сооружений в четырех областях. "Будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки – в случае, если будут повторные вызовы для нашей страны, - сказал он. - Все это отрабатывается каждый день".

Секретарь СНБО отметил, что "мы понимаем, что происходит в Беларуси, в РФ", проводится "очень много закрытой работы, о которой мы не отчитываемся обществу".

Читайте: Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ

Топ комментарии

  • Amber
    Мене дуже непокоїть те , що питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться
    на контролі у президента України Зеленського😠
    Довіри як не було ,так і немає !
  • Олександр Дніпро
  • Виталий Головченко
    Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3348455

    оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости