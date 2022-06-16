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На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА

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На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА
На химическом заводе в Пологах произошел пожар, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ЗОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м.", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются.

Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб опасности для жителей области нет.

Пологи находятся во временной оккупации.

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Топ комментарии

  • Семен Шкаралупа
    *****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
  • Олександр Карін
    Виходячи з "логіки" 73-відсоткових довбойобів, то знову Порошенко склади палить - більше нікому.
  • Only
    Ви тут реально такі недалекі?

    Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?

    Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.

    За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?

    Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
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