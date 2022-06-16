На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА
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На химическом заводе в Пологах произошел пожар, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.
Об этом сообщается в Телеграм-канале ЗОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м.", - говорится в сообщении.
Данные о пострадавших уточняются.
Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб опасности для жителей области нет.
Пологи находятся во временной оккупации.