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Пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы на компромиссы, - Макрон

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Пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы на компромиссы, - Макрон
По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни РФ, ни Украина не готовы на уступки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что он пока не готов на уступки. Но и украинцы сейчас с такой смелостью и героизмом сопротивляются, что также и Украина не готова идти на какие-то уступки. Поэтому этот момент еще не наступил, чтобы говорить о конце, компромиссах. Я не знаю, каким будет этот конец. Я не в голове Путина, я не знаю достаточно его характера, темперамента. Я могу сказать, что он совершил роковую ошибку, свою страну впустил в историческую бездну, поскольку атаковал соседа, нарушил границу, территориальный суверенитет", - сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг.

Он отметил, что в ближайшие недели покажут, "где предел возможного".

"Но пока украинская армия должна смело, решительно бороться, сопротивляться, и мы будем ей в этом помогать", - подчеркнул Макрон.

Читайте: Я готов поехать в Россию, но только при выполнении Путиным предварительных условий, - Макрон

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Топ комментарии

  • V Vv 00263b4f
    Про компроміси з боку України можете забути!
  • Олександр Карін
    Ти що, Макарон, гівна в'їбав? Які з боку України можуть бути "поступки" та "компроміси", окрім здачі територій і торгівлі суверенітетом? Окстись, жабоїд сцяний...
  • ПП Уксусов
    Друг ситный, за какие-такие компромиссы ты трешь?
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