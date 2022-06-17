Российский агент пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд, – разведка Нидерландов

Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила о задержании сотрудника российской военной разведки, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Задержанный, как сообщается, воспользовался поддельным удостоверением личности гражданина Бразилии, чтобы попасть как интерн в структуру Международного уголовного суда. Это учреждение занимается расследованием преступлений, совершенных во время войны России против Украины.

По словам главы AIVD Эрика Акербума, настоящее имя задержанного – Сергей Владимирович Черкасов. В Нидерланды он хотел въехать под именем Виктор Мюллер Феррейра.

Черкасов, по информации AIVD, намеревался устроиться на стажировку в Международный криминальный суд в Гааге и таким образом получить доступ к секретным данным. В том числе – о возможных военных преступлениях российских военнослужащих, совершенных в Грузии в 2008 году и в Украине в 2022 году. Задержанный Черкасов был депортирован в Бразилию.

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