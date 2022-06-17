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НАТО подготовило новую модель обороны восточного фланга, – Столтенберг

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НАТО подготовило новую модель обороны восточного фланга, – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до саммита Альянса в Мадриде его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную вторжением России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", - отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге будут три столпа.

"Первый – это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", – отметил генсек НАТО.

Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

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"И третьим элементом является предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть – находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", – объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".

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Топ комментарии

  • Виталий Головченко
    ну блін, але ж воно так і є. хто нам винен що в нас через одного то прафесор то естрадна богема і одна дупа на 2 стільця
  • Ан Мур
    якби вони своїм східним флангом вважали би східний кордон України... Але ні - для них це східні кордони від Естонії, Польші, до Румунії...
  • Олексій Мельник
    А що, всі інші 30% на фронті? Зараз воюють усі, тому не бачу сенсу розділяти тих, хто проголосував за одного чи за іншого. І невже вам реально здається, що війни можна було уникнути? Чи вам мало заяв, що лунали від російського керівництва ще від 2000них? Я вже і не кажу, що війна з ними у нас тривала з 2014. І від сьогодні відрізнялася лише тим, що себе вони тоді прикривали "громадянською війною". І якщо вам здавалося, що вони від нас справді відчепляться, якщо віддати їм Донбас та Крим, то ви нічим не кращі від 70%, що повірили у те ж саме. Росії муляє саме наше існування, і вони готові вбити половину населення країни задля знищення України та всього українського. І ніяким локальним конфліктом її не задовольнити. На жаль, незважаючи на неминучість повномасштабного наступу, наша влада не готувалася аж до останнього моменту. А ось про уникнення нового етапу війни я б краще мовчав.
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