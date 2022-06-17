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Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, Грузии откажут - нидерландские СМИ

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Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, Грузии откажут - нидерландские СМИ
В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии – откажет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нидерландское издание NOS со ссылкой на "надежный источник".

Отмечается, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.

"Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление", - отмечает издание.

Также читайте: Завтра Еврокомиссия объявит выводы о статусе кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии

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Топ комментарии

  • Anatoliy Bytsko
    а нам зєлю варто було?
  • Ani Tse
    Та шо ж таке? Біда-біда. А може, все-таки грузинам не варто було проросійського політика Гарібашвілі вибирати?
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