Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, Грузии откажут - нидерландские СМИ

В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии – откажет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нидерландское издание NOS со ссылкой на "надежный источник".

Отмечается, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.

"Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление", - отмечает издание.

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