Я готов поехать в Россию, но только при выполнении Путиным предварительных условий, - Макрон
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.
"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – отметил президент Франции.
Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.
Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной. "Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.
Находясь в Киеве, Макрон также рассказывал, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.