Елена Зеленская призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата в членство
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Супруга Президента поблагодарила Испанию за прием более 100 тысяч украинских временных переселенцев.
"Представьте: Испания спасла фактически целый город. Такой, как Северодонецк, который россияне уничтожают бомбами в эти минуты, когда мы разговариваем. Испания принимает на лечение наших воинов и деток с онкологией. Да, вы сохраняете жизнь! Украинцы не забудут этого", – сказала она.
Елена Зеленская также обратилась к представителям Европейского Союза с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство: "23-24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это то, чего сейчас ждут в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев, а как единомышленников и союзников. Люди, которые бьются сейчас не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу. Кто-то спросит: а что мы имеем для вступления в ЕС? Я скажу: у нас есть главное – мы ценим человеческую жизнь".
В конференции также приняли участие другие женщины-лидеры, в частности третья вице-премьер-министр, министр по вопросам экологии и демографических вызовов правительства Испании Тереза Рибера, экономист и профессор Университетского колледжа Лондона Мариана Маццукато, директор отделения развития бизнеса банка Santander Кристина Альварес, участница паралимпийских игр Сара Андрес (Испания), бывшая вице-президент Национальной ассамблеи Афганистана Фаузли Коофи.