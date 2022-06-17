Резников о результатах "Рамштайна-3": Ключевое – будут качественные поставки. Не все можно озвучивать уже и сейчас

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги двухдневного визита в Брюссель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги крайне насыщенного двухдневного визита в Брюссель.

"Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", - отметил он.

Резников сообщает, что также принял участие во встрече министров обороны стран Североатлантического Альянса. Кроме того, провел около десяти содержательных двусторонних встреч с коллегами.

"Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами-не членами Альянса: среди приглашенных гостей - Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО. Похоже, имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина - де-факто уже член этой семьи", - отмечает министр обороны нашей страны.

По его словам, все министры выразили поддержку Украинскому народу и Вооруженным Силам Украины.

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"Я горжусь нашей армией. Горжусь тем, что все коллеги восторгаются нашими воинами, их победой. Они понимают, что мы боремся не только за Украину, но и за свободную Европу. Хочу искренне поблагодарить большого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина ІІІ за лидерство, благодаря которому для поддержки Украины создан эффективный развивающийся механизм, уже охватывающий 50 стран", - продолжает он.

Резников также воспользовался возможностью выразить благодарность и обсудить практические вопросы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который сделал очень многое для того, чтобы силы обороны Украины имели больше возможностей для отпора российской агрессии.

"Считаю очень своевременной координацию усилий между Украиной, Великобританией и Турцией в вопросах решения гуманитарных проблем, о чем мы говорили с Беном Уоллесом и министром обороны Турции Хулуси Акаром", - добавляет глава Минобороны.

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Также состоялись очень плодотворные разговоры с министром обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, министром обороны Норвегии Бёрном Арилдом Грамом, министром обороны Италии Лоренцо Гуэрени.

"Сказал благодарность за все формы поддержки, в первую очередь – поставки тяжелого вооружения. Подчеркнул, что время очень важно для Украины, ведь речь идет о жизни наших людей. Отдельная благодарность нашему близкому другу, соседу и большому партнеру - Польше. Народу и лично господину Мариушу Блащаку за существующую поддержку, дружеское плечо и новые важные решения для Украины. Но о них чуть позже", - резюмировал он.