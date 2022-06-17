Войска РФ штурмуют Северодонецк и пытаются отрезать пути снабжения из Лисичанска, - ISW

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивает соседствующий с ним Лисичанск.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики ISW при этом обращают внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

Кроме того, в отчете отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова об изменении тактики россиян: они используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

В то же время, украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

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Отмечается, что россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы воспрепятствовать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.