В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе, - Генштаб
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Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток в Донецкой области воины териториальной обороны Вооруженных Сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожской области. На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе", - говорится сообщении.