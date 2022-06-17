Китай хочет оставаться на стороне России и продолжает повторять ее пропаганду, - Госдеп США
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", - отметил он.
Прайс подчеркнул, что уже более трех месяцев прошло с начала вторжения РФ в Украину, и Китай предпочитает оставаться на стороне России - несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.
"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно", – заметил Прайс. Он объяснил, что китайская сторона "отзвучит и распространяет" четкую и очень опасную ложь россиян на многих фронтах. Кроме того, отметил представитель Госдепа, Китай и Россия и дальше уклоняются от своих обязательств постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, имеющие место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", - добавил спикер Госдепа.
Он также отметил о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Путина, состоявшийся накануне.
"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более, чем пустым заявлением", - резюмировал представитель Госдепартамента США.