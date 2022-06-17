Рашисты ударили ракетами по Николаеву, один человек погиб, 6 ранены, в том числе ребенок. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска с утра обстреляли Николаев.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу вам позже", - отметил глава города.
В то же время глава ОГА Виталий Ким проинформировал, что в результате ракетного удара утром пострадали 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. Сейчас известно об одном погибшем, 6 человек ранены, в том числе один ребенок. Ведутся спасательные работы.