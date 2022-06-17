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Шольц о евроинтеграции Украины: Скорость продвижения вперед зависит от кандидата

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Шольц о евроинтеграции Украины: Скорость продвижения вперед зависит от кандидата
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что дальнейшее движение Украины в ЕС, если все страны согласятся предоставить ей статус кандидата, зависит от ее собственных усилий.

Об этом он сказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На вопрос, когда Украина может надеяться стать членом Евросоюза, Шольц ответил, что "скорость продвижения вперед зависит от кандидата".

Канцлер отметил, что получение статуса кандидата дает очень четкую перспективу, но это значит немало работы впереди.

"Это непростой путь, напротив, очень требователен, и он может занять очень длительное время. Это вопрос демократизации общества, решение проблем с верховенством права, с коррупцией", - отметил федеральный канцлер.

Олаф Шольц в этом контексте упомянул и страны Западных Балкан, получившие перспективу десятилетия назад, отметив, что для этих стран пришло время "очень конкретных последующих шагов".

Читайте: Завтра Еврокомиссия объявит выводы о статусе кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии

Топ комментарии

  • Vladyslav Novikov
    Редкий случай, когда соглашусь с Шольцем. "Европа" прежде всего в голове и сердце. В поступках, поведении и соблюдении правил. Для Украины это трудный путь, учитывая, что 73% не привыкли думать головой вообще, а человека воспринимать по приколам на сцене. Избирательный процесс - вообще отдельная тема, когда нужно будет отвыкнуть от пакетов с гречкой и т.д., и начать думать головой. Утешает только, то, что нынешняя война поставит перед жителями Украины простой выбор - либо ты изменишся, и станешь правовым человеком, или ты - труп. К чиновникам от власти это тоже относится. Опять же все просто - либо ты европеец, либо - мертвый.
  • Иван Петров d4225322
    Статус кандидата это открытая дверь. А войдет ли Украина в неё или нет зависит только от Украины на данный момент.
  • Олександр Дніпро
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