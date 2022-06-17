Португалия пока не готова предложить Украине оружие, но может подготовить военных, – министр обороны Каррейрас
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявила министр обороны Гелена Каррейрас.
"В настоящее время вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", - отметила министр.
Она уточнила, что обсуждается вопрос "обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии", например, маневрирование танками "Leoaprd", "техники, которая у них есть и для которой им нужно учить своих солдат".
"У нас уже есть оценка того типа обучения, который мы можем предложить", – добавила глава Минобороны Португалии.
Признав, что от украинской власти пока не было "конкретного запроса", министр сказала, что есть мнение, что у них "возникнет необходимость".
"Если будет решение Украины – а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины – это обучение может быть предоставлено сразу", - добавила она.