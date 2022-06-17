Враг обстреливает Харьков и область. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Славянска, - Синегубов

За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет.

"В Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин. В Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт", - отметил он.

По его словам, Золочев обстрелян кассетными боеприпасами, повреждены 7 домов. Женщина 82 лет получила ранения. В с. Морозовка, Изюмского района, ранен 70-летний мужчина.

"В целом в Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, 2 гражданских ранены. Это все военные преступления российских оккупантов", - информирует глава региона.

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Синегубов также отметил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытался осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понес потери и отошел.

"В районе Изюма оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении г. Славянск. Наши защитники отражают все атаки врага, наносят ему ощутимые потери. Помогаем ВСУ и приближаем победу", - резюмирует Синегубов.