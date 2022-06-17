Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.