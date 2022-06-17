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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 33150 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1456 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3563 (+18) ед,

артиллерийских систем - 734 (+5) ед,

РСЗО - 233 (+3) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 215 (+2) ед,

вертолетов - 180 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,

специальная техника – 55 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Kitti Kitti
    Когда ж вы уже посдыхаете то все? Рашисты козломордые. Лезут и лезут твари
  • Украинский Офицер в отставке
    Тримайтеся хлопчики. Вибивайте їм артилерію. Скоро буде підкріплення. 6 САУ Цезар уже в дорозі. За ними нарешті німецькі САУ, якщо не помиляюсь 12 штук. Потім 4 американські РСЗВ Хаймерс, а вслід за ними й 3 М270 від Британії, а потім 22 американські САУ Паладін що Британія викупила в Бельгії. А потім США ще 8 Хаймерс підженуть. Нарешті 8 словацьких Зузан теж приїде. А там і 18 М777. Ви тільки тримайтеся.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Утилізація московських ординців триває!!!
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