Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

Лидеры Франции, Германии и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Зеленского провести переговоры с Путиным.

Об этом пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

В то же время, пишет издание, главы государств и правительств "за закрытой дверью", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

О возобновлении переговоров с Путиным лидеры Италии, Франции и ФРГ просили, потому что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

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