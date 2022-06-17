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Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

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Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt
Лидеры Франции, Германии и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Зеленского провести переговоры с Путиным.

Об этом пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шольц, Макрон и Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

В то же время, пишет издание, главы государств и правительств "за закрытой дверью", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

О возобновлении переговоров с Путиным лидеры Италии, Франции и ФРГ просили, потому что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Крысы. Вместо того чтобы дать нам оружие и закончить войну за месяц нас уговаривают скормить дракону очередную девственницу чтобы его еще на один день задобрить
  • Саша Киев
    А для чого ще вони могли приїжджати ? Ху..ло незворотньо втрачає ресурси для війни (масових сирійських найманців не має.. лукашенка крутить дінаму) і йому будь що треба припинення вогня та переведення конфлікту у мляву стадію із перспективою на "мінск 3" ще шифруються і для прикриття взяли для президента Румунії!
  • Иванов 3c1d5538
    Кому вы верите! Немецкому изданию Die Welt!
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