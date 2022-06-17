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Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ

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Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ
Сегодня на заседании Кабмин начнет процесс введения визового режима с Россией.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"По информации источников, близких украинскому правительству, сегодня должен быть начат процесс введения визового режима с Российской Федерацией. Соответствующее решение должно быть принято на уровне Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян.

Позже глава государства заявил, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

Читайте: Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Який нахрен безвіз може бути?! ПОВНА ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД РУСНІ! А хто хоче з рідними зустрітися, то нехай і їдуть в расєю ссану, або на території інших держав зустрічаються!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Який режим?? " Нехай щастить!" !!!))
  • Сергей Якимец f3ff978b
    У Пороха не было своего большинства в Раде! Приходилось договорняки лепить. Но оторвались от ваты. Некоторым, правда, "на хлеб не было что намазать", хотели все и сразу, как в сказке про иванушку дурачка и такое подобное Ментальность свою нужно менять
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