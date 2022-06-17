Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ

Сегодня на заседании Кабмин начнет процесс введения визового режима с Россией.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"По информации источников, близких украинскому правительству, сегодня должен быть начат процесс введения визового режима с Российской Федерацией. Соответствующее решение должно быть принято на уровне Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян.

Позже глава государства заявил, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

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