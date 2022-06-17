Новости • Война

Эвакуация из северодонецкого "Азота" сейчас невозможна, - Гайдай

6 23742
Эвакуация из северодонецкого "Азота" сейчас невозможна, - Гайдай
Эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" на данный момент невозможна.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей.

В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Гайдая, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

Читайте: На северодонецком "Азоте" укрываются до 560 человек, - мэр Стрюк

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    треба спитати в марьянки безмозкої
  • Ksenia VB
    Азов, Азот.....
  • SergTranscarpathian
    Що значить ви пропонували? Чому силою не вивезли? Закон не дозволяє? Так поміняйте Закон!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости