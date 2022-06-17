Новости • Война

Кличко встретился с Шольцем: Обсудили помощь Украине, санкции против России и кандидатство на членство в ЕС

3 67919
Кличко встретился с Шольцем: Обсудили помощь Украине, санкции против России и кандидатство на членство в ЕС
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече говорили об усилении помощи Украине и поддержке ее членства в ЕС.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружием, экономической, финансовой помощи и более мощных и более эффективных санкциях против российского агрессора. А также поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий россии, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", - написал Кличко.

Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул Кличко.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Чому мер Києва може виглядати гідно і відповідно до ситуації, а презедент ні?
  • Colt
    Виталя блеснул своим немецким, да и немцы его любят. Приятно вспомнить добрые времена. Виталя сделал для имиджа Украины больше, чем все министры иностранных дел в те годы, когда фамилия Кличко гремела по всему миру. В 2004 году бои братьев Кличко были чуть ли единственной позитивной отдушиной в кучмовском мраке.
  • govtva
    Лучше бы Виталя разок этому брехуну в торец зарядил для профилактики склероза.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости