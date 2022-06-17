Кличко встретился с Шольцем: Обсудили помощь Украине, санкции против России и кандидатство на членство в ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече говорили об усилении помощи Украине и поддержке ее членства в ЕС.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружием, экономической, финансовой помощи и более мощных и более эффективных санкциях против российского агрессора. А также поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий россии, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", - написал Кличко.

Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.

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"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул Кличко.