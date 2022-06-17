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Путин не хочет соглашаться на условия Запада по вывозу зерна из порта Одессы, - Макрон

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Путин не хочет соглашаться на условия Запада по вывозу зерна из порта Одессы, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон скептически относится к возможности соглашения с РФ по вывозу зерна из Одесского порта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, французский лидер заявил 17 июня, что готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по заключению соглашения по вывозу зерна из украинского порта Одесса, но не видит никаких шансов заключения соглашения.

Он отметил, что для гарантий безопасности для переговоров должен быть привлечен генеральный секретарь ООН.

"Но я не очень верю в этот путь, потому что у меня уже были переговоры несколько недель назад с президентом Путиным, но он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", - сказал Макрон BFM TV.

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Топ комментарии

  • вася василич be2875c1
    не хоче та і не треба ще трішки і заставим
  • Ksenia VB
    А ще Макрон каже що треба з им говорити..
    Про ЩО ???
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ОТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ. ГАРПУНОВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ. СДЕЛАТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ. . СЛАВА УКРАИНЕ!
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