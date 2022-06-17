Украинская Точка-У уничтожила главный арсенал 2-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч): Российский военный подтвердил попадание

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов рашистов в оккупированном Хрустальном.

Об этом в Telegram пишет террорист Игорь Гиркин, цитируя российского военного Андрея Морозова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня укропы таки попали. Официальной версией считается "Точка-У", хотя некоторые свидетели происшествия сообщают чуть ли не о заходе пары украинских Су-25, сумевших обыграть в прятки наше ПВО примерно так же, как его обыгрывали вертолеты, летавшие на Мариуполь Но это уже соответствующим органам выяснять, как и то, не была ли это диверсия, синхронизированная по времени с прилетом "Точки" или кого-то еще", - отметил он.

По словам Морозова, "горит и детонирует наступление на горловину Лисичанского котла".

"Горят и детонируют склады артбригады 2 АК НМ ЛНР, которая в период Минских соглашений базировалась в Луче и из скадов которой шло обеспечение нашей артиллерии снарядами. О чем противник был прекрасно информирован. Теми же 152-мм снарядами и ракетами к РСЗО, от которых сейчас зависит, выживут ли остатки нашей более-менее опытной пехоты и захлопнут ли котел или сточатся об эту горловину, и дальше укры, подтянув резервы, начнут выбивать резервистов, возвращая горловине котла прежние контуры", - добавил оккупант.

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