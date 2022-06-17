В Украине запретили уже десять партий

Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове, 17 июня по иску Министерства юстиции запретил деятельность политической партии "Союз левых сил".

Партия "Союз левых сил" создана 14 лет назад, ее руководителем является Максим Гольдарб, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Как сообщил представитель "Опоры" Тарас Радь, коллегия судей дала согласие на право присутствия журналистов на заседании, однако без права видеофиксации. На заседании традиционно отсутствовали представители партии. В то же время "Союз левых сил" направил ответ с несогласием с обвинением Минюста, безосновательность обвинений и просил суд отклонить исковые требования Минюста.

Издание отмечает, что 18 февраля 2022 года Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причиненный нашей экономике ущерб из-за инспирированного ими военной паники, которая якобы нанесла экономический ущерб для Украины в размере $6,5 млрд.

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Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым на время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.

14 мая президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Например, соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

В настоящее время уже есть десять партий, деятельность которых запретил Восьмой апелляционный административный суд. Так, 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня – "Социалисты" и "Справедливости и развития", 14 июня – "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая партия Украины" , 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария". Решения еще могут быть обжалованы в Верховном суде.

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