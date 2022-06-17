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Шольц, Макрон и Драги не "склоняли" Зеленского к переговорам с РФ, - Никифоров

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Шольц, Макрон и Драги не "склоняли" Зеленского к переговорам с РФ, - Никифоров
На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии в четверг говорилось, что только Украина самостоятельно может определять время и условия переговоров с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", - прокомментировал он.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Ну увидели всё своими глазами, поняли что не "голливуд" и не стали делать дурных предложений Украине, понимая что после увиденного в этом нет никакого смысла. С Зеленским или без него, украинский народ согласится только на победу.
  • Маркиз
  • Kitti Kitti
    Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією.
    Об этом вообще не должна идти речь. Это САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. А если об этом говорят, то значит нам очки втирают, а сами мечтают смотреть в глаза пуйлу.
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