Шольц, Макрон и Драги не "склоняли" Зеленского к переговорам с РФ, - Никифоров

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии в четверг говорилось, что только Украина самостоятельно может определять время и условия переговоров с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", - прокомментировал он.

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