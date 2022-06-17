Весь мир шокировала кража украинского металла: Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel прекратила сотрудничество с российскими металлургами

Мировая ассоциация производителей стали Worldsteel приостановила членство российских ассоциаций и компаний в этой организации.

Такое решение было принято в результате введенных ЕС санкций из-за вооруженной агрессии России против Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что Worldsteel не является политической организацией и имеет в своем составе представителей всех без исключения металлургических стран мира, недавние изменения в законодательстве Европейского союза по поводу санкций против России в результате военной агрессии последней в Украине, вступающие в силу с 16 июня 2022 года, не позволяют продолжать какие-либо отношения с российской стороной по обмену информацией и участию в совместных мероприятиях", - сообщается в письме руководства Worldsteel к членам ассоциации.

Глава ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков поддержал это решение – ведь, по его словам, российские сталевары фактически спонсировали уничтожение "Азовстали" и ММК им. Ильича бомбардировщиками и "градами", а также продолжают финансировать массовые убийства мирных украинцев и другие преступления кафиров на нашей земле.

"Знаю, что многих наших коллег со всего мира шокировали и видеокадры, на которых российские захватчики дерзко воруют и вывозят в неизвестном направлении украинский металлопрокат из захваченных портов Мариуполя. Металлопрокат, изготовленный на тех же, разбитых российским оружием заводах", - подчеркнул Каленков.

"Укрметаллургпром" с начала войны неоднократно обращался во Всемирную ассоциацию с призывом разорвать отношения с металлургами страны-агрессора. Наше объединение украинских предприятий ГМК приостанавливало участие в Worldsteel, пока там находятся россияне", – напомнил он.

Читайте: Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ

Как известно, в Ростов отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях. В свою очередь, Азовсталь и ММК им. Ильича обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя. Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.