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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Украина является европейским государством, которое предоставило достаточно доказательств своей приверженности ценностям, на которых основан Европейский Союз", - говорится в рекомендации.

"Поэтому комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата", – отметили там.

Как передает Интерфакс-Украина, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: "Комиссия рекомендует Совету: первое, чтобы Украине была предоставлена европейская перспектива, второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, предполагает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ ".

Окончательное решение будет принято на саммите 23-24 июня.

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Топ комментарии

  • Mganga Zambezi
    грузии откажут. а патамушо не нада, пока Украина истекая кровью, защищается от кацапских орков, взасос лизаться с ублюдочной мокшандией
  • Мобильный крематорий
    Безвиз тоже долго мучили с тонами зрады и хрюске "экспертов". Так же будет и с ЕС. Свинота сколько угодно может визжать и биться в конвульсиях на анал24, сцыкилевкайв и прочих помойках. Украина движется веред. Пускай медленно, пускай со скрипом, но неумолимо.
  • Ksenia VB
    Чекаємо
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