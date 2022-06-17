Украина получила $773 млн кредита от Канады, - Минфин

Впервые Украина получила деньги через механизм административного счета Международного валютного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина, согласно кредитному договору между Украиной и Канадой в Госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов - эквивалент 773 млн долларов США. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Из этих денег предусмотрено, в частности, обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

Напомним, что в апреле 2022 года Международный валютный фонд принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

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