Украина не сможет принять Евровидение-2023, проведение конкурса могут передать Великобритании, - организаторы
Об этом сообщает EBU, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra's 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине. В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с ВВС, занявшие второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса Евровидения-2023 года в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.
При этом в EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины сказалась на конкурсе в следующем году: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами".