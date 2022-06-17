Украина не сможет принять Евровидение-2023, проведение конкурса могут передать Великобритании, - организаторы

Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность проведения конкурса за рубежом, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Об этом сообщает EBU, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra's 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине. В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с ВВС, занявшие второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса Евровидения-2023 года в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.

При этом в EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины сказалась на конкурсе в следующем году: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами".

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