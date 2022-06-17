Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, - Шмыгаль

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз!

Большое спасибо Урсуле фон дер Ляйен за это решение от всего украинского народа. Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование общих энергетических и цифровых рынков, дальнейшую либерализацию торговли, сближение в таможенной и транспортной сферах.

"Как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности. Статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами", - резюмирует Шмыгаль.

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