Еврокомиссия рекомендует предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС, Грузия должна выполнить дополнительные условия, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Молдове. При этом по Грузии пока нет такого решения.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на настоящем прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. Впереди еще длинный путь. Но мы верим, что у него есть потенциал, чтобы отвечать критериям", - сказала фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии отметили, что Грузия еще должна выполнить дополнительные условия для получения статуса кандидата.

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем Грузии предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - резюмировала она.

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