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Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, - Зеленский

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Украина вводит визовый режим для граждан РФ с 1 июля, - Зеленский
С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кабмин сегодня утвердит вопрос о визовом режиме с Россией, - СМИ

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Зачем этих пидоров сюда вообще пускают? Ров с крокодилами и колючая проволока
  • Підлога Маккартні
    И при выдаче визы на камеру кацап должен сказать что путин *****, Слава Украине. И боже храни Америку
  • Stepan Ivanoff
    а "сватов" отозвать из проката?))
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