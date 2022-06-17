Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще впереди, - фон дер Ляйен

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще предстоит.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции после завершения объявления выводов Комиссии, в которых Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

"По Украине мы имеем один четкий месседж: да, Украина заслужила европейскую перспективу, да, Украину должны приветствовать как страну-кандидата. Это означает понимание того, что хорошая работа была выполнена, но важная работа еще предстоит. Весь процесс основывается на заслугах. Прогресс полностью зависит от Украины и находится в руках Украины", - сказала фон дер Ляйен.

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По словам президентки Еврокомиссии, вопрос о необходимости проведения дальнейших реформ она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем, когда она была в Киеве "дней десять назад". "Я получила очень красноречивый ответ президента Зеленского. Он сказал: "Знаете, даже если бы мы не попросили членства в ЕС, это реформы, которые необходимы для страны, и мы будем их проводить в любом случае, потому что это для украинской демократии", – пересказала содержание ответа фон дер Ляйен.

Она также констатировала, что в Брюсселе известно, что "не все может быть достигнуто во время войны, но многие из этих вопросов могут быть решены".

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