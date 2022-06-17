Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, - еврокомиссар Варгеи

Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, а также после оценки соблюдения всех критериев, сообщил еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Варгеи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы принимаем первое решение по всему процессу присоединения. Это значит, что мы предлагаем статус кандидата. Начало переговоров о присоединении – это дальше. Сегодня речь идет не об этом решении. После того как условия будут выполнены, потом нам нужно будет вернуться и подумать, соблюдены ли все критерии, чтобы сделать следующий шаг, которым будет начало переговоров о вступлении. Но это другой ряд решений, которые предстоит принять", - отметил Варгеи на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

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