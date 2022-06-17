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Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, - еврокомиссар Варгеи

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Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, - еврокомиссар Варгеи
Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, а также после оценки соблюдения всех критериев, сообщил еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Варгеи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы принимаем первое решение по всему процессу присоединения. Это значит, что мы предлагаем статус кандидата. Начало переговоров о присоединении – это дальше. Сегодня речь идет не об этом решении. После того как условия будут выполнены, потом нам нужно будет вернуться и подумать, соблюдены ли все критерии, чтобы сделать следующий шаг, которым будет начало переговоров о вступлении. Но это другой ряд решений, которые предстоит принять", - отметил Варгеи на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Яка б'юрократія? Європейська? 😊 Шановний, у ЄС не можна опозиційні канали з ефіру викидати, рік часу не затверджувати обраного на відкитому конкурсі чировника антикорупційного органу, тримати кишеньковий суд для прийняття рішень, вигідних владі і ще багато чого, що робить влада в Україні. 😊 Тому це не про б'юрократію, а про права людини і єяропейські цінності.
  • Нефтекачка Безнадега
    Уважаемые Украинцы! Это значит что такие как коломойша и ему подобные должны исчезнуть как класс. Пока они в Украине, никакого ЕС не видать. И это только первый пункт, еще столько предстоит сделать по искоренению коррупции и казнокрадству.
  • Zalais Cilvecins
    Vam dali status kandidata , a dali domashnaja rabota , a kak inache . I pervoje delo , atchistka ot zeljonnoi pleseni !
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