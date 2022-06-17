Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то на Западе, но он позволит Путину перекроить правила глобального порядка, - Кулеба
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для американского издания Foreign Affairs "Какова будет победа Украины: видение Киева", передает Цензор.НЕТ.
Глава украинской дипломатии констатировал, что в условиях, когда полномасштабная захватническая война России в Украине длится четвертый месяц подряд, призывы к опасным соглашениям становятся громче.
Он также назвал вполне естественным то, что люди и правительства теряют интерес к войнам, когда они затягиваются, и привел ряд примеров.
"Для того, чтобы преодолеть усталость от войны и не поддаться обманчивым предложениям, Запад должен понять, как именно будет выглядеть победа Украины, и оказать нам соответствующую поддержку для ее достижения. Для нас эта война является войной за выживание, и мы готовы бороться. Получив надлежащее вооружение, наши силы смогут растянуть и истощить путинские войска, довести их до предела перелома", - считает Кулеба.
Он добавил, что для достижения успеха США и их европейские союзники должны быстро поставить нашей стране соответствующее количество современного тяжелого вооружения, сохранить и усилить санкции против России, а также игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию, которые бы помогали Путину, не заставляя его самого к серьезным уступкам.
"Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то за рубежом. Особенно учитывая, что цена войны растет. Но подчиниться агрессии Путина будет означать позволить ему уничтожить большую часть нашей нации, побуждать Россию совершать нападения в других странах мира, позволит Путину перекроить правила глобального порядка" – предостерег глава МИД.
По его мнению, если Украине удастся отбросить российские войска достаточно далеко, Путин может быть принужден вести реальные переговоры.
"Но для достижения этого нужно, чтобы Запад проявил терпеливую приверженность единому результату: полной и безоговорочной победе Украины", - отметил Кулеба.