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Минобразования опровергает фейк о якобы письме с поручением составить списки выпускников призывного возраста

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Минобразования опровергает фейк о якобы письме с поручением составить списки выпускников призывного возраста
Министерство образования и науки сообщает, что в социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковое письмо, якобы подписанное заместителем Министра образования и науки Верой Роговой, по поручению руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования, информирует Цензор.НЕТ.

"Для подделки письма был использован бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота. Сообщаем, это письмо – ФЭЙК. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе. Просим не доверять нелепым сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте Министерства образования и науки Украины. Также просим представителей СМИ не распространять ложную информацию и способствовать опровержению фейковой информации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А гарно сьогодні арта Макеївської Народної Республіки накрила склади з ************ Донецької Народної Республіки! В декількох місцях майже одночасно.
    Детонація досі йде...
    Дивно, вони ж братські народи. Якась громадянська війна в них по ходу!
    Да, кацапи?
  • IgorYakovlevich
    Ні, не братські, а один народ - народ Донбасу. Тим паче дивно. Треба, щоб їхній "МОЗ" про шкоду паління попереджав.
  • Liya d21d54a3
    Сьогодні у кацапів плідний день на фейки. І цей лист, і лист Резніка Кулєбі, що ЦКСП не взмозі виконати призов, і лист Кулєби Збігнєву Рау, щоб повернули чоловиків 18-60.
    Дитячі хитрощі, тай годі. Добре, що спростовують все це г*.
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