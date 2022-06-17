Джонсон предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных в Великобритании: 10 тысяч воинов каждые 120 дней

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ранее не объявленного визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.

Смотрите также: Зеленский о визите Джонсона: "У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". ФОТОрепортаж

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

Смотрите также: Джонсон прибыл в Киев с внезапным визитом. ВИДЕО