Нидерланды готовы поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Премьер Нидерландов Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии "разумным компромиссом" во время своей пресс-конференции после заседания правительства. По его словам, с таким выводом могут согласиться как сторонники так и оппоненты кандидатства Украины.

Рютте заявил, что правительство удовлетворено, что Украине дали "дополнительное домашнее задание". "Система присоединения к ЕС остается на месте. В то же время сигнал был отправлен", - сказал премьер.

"Как Кабинет Министров мы сказали: мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем это разумно. Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому", - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра.

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По его словам, пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС. Для этого страны должны соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. И в этом процессе уступок не будет, сказал Хукстра. "Это не процессы, которые идут с сегодняшнего дня на завтра", – отметил он.