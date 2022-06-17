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В Польше разоблачили новый российский фейк, который должен был рассорить украинцев и поляков

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В Польше разоблачили новый российский фейк, который должен был рассорить украинцев и поляков
В российских соцсетях распространяется фейковое письмо якобы от главы МИД Украины об "отлове" украинцев-призывников, которое было призвано создать вражду между Польшей и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, в российских соцсетях распространяется текст о том, что Польша якобы поможет выявить проживающих в Польше украинцев призывного возраста и будет насильно отправлять их в Украину.

"Фальшивое письмо главы МИД Украины в МИД Польши было изготовлено в рамках дезинформационной деятельности. В письме содержится просьба, огласка которой должна спровоцировать неприязнь украинцев к польскому государству. Поддельный документ предусматривает, что Польша будет искать украинцев и отправлять их домой", - рассказал Жарин, опубликовав фейковое письмо.

Жарин предупредил: это очередная дезинформационная акция, рассчитанная на дестабилизацию отношений между поляками и украинцами.

Жарин подчеркнул, что с начала вторжения в Украину Россия пытается создать вражду между Польшей и Украиной, особенно между украинцами в Польше и поляками.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Пусть кошевого выловят лучше
  • Алекс Скела
    Щоб майструвати вдалі фейки, треба облишити носіння лаптів, гру на балалайці та вживання настою бояри.
  • olele
    💙💛У селищі на Хмельниччині назвали вулицю на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного https://t.me/operativnoZSU/28954
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